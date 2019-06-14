Окружком №131 отменил нарушающий законодательство регламент и принял новый

Фото: архив Окружная избирательная комиссия №131 отменила нарушающий законодательство регламент работы после того, как Гражданская сеть «ОПОРА» обратилась с иском в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГС «ОПОРА»

Напомним, ранее сообщалось, что окружная избирательная комиссия №131 утвердила регламент работы, который значительно сужает права всех субъектов избирательного процесса, в том числеи СМИ, и противоречит нормам Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

После этого Гражданская сеть «ОПОРА» обратилась в Николаевский окружной административный суд с иском о признании противоправным и отмене решения окружной избирательной комиссии №13.

«10 июня наблюдатель «ОПОРЫ» подал административный иск, в котором попросил суд признать противоправным и отменить Постановление окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №131 от 5 июня 2019 №3, которым был утвержден «Регламент окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №131». Данный документ не соответствует действующему избирательному законодательству, а также грубо нарушает права официального наблюдателя и других субъектов избирательного процесса», – говорится в сообщении.

11 июня, в день первого судебного заседания, от ответчика поступило электронное письмо, в котором сообщалось об отмене постановления ОИК одномандатного избирательного округа №131 от 5 июня 2019 №3. При этом, второе постановление было утверждено за полчаса до начала судебного заседания.