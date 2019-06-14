«Нарушается регламент», – Тимошин предложил депремировать чиновников мэрии, которые выносят важные вопросы на исполком за день до заседания

Член исполкома Николаевского городского совета Владимир Тимошин предложил лишать премий чиновников, которые нарушают регламент и выносят проекты решений на рассмотрения за день до заседания.

Об этом он заявил в пятницу, 14 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, член исполкома возмутился, что чиновники в очередной раз просят согласовать вопросы, которые членам исполкома приходиться изучать накануне ночью перед заседанием. «С голоса» в повестку дня внесли вопрос касательно выделения денег на ремонт квартиры ветерану войны, которому 95 лет.

— У нас есть регламент исполкома, в котором четко указанно, «в среду, перед пятницей», а не в четверг вечером. Это родилось вчера? Мы потом голосуем «против» не потому что против, а потому, что нарушается регламент. Не вы, ни кто, не несете за это ответственность, – негодовал Владимир Тимошин.

В связи с этим он предложил объявить выговор начальнику управления труда и соцзащиты Сергею Василенко за нарушение регламента. Таким способом член исполкома также решил преподнести урок и другим чиновникам.

— Вот, почему, все, что касается денег, в этом здании, все выносится с голоса. Каждый раз. Сколько я в этом исполкоме, при мэре Сенкевиче, я говорю одно и тоже. Вы издеваетесь? У меня есть предложение. На примере уважаемого Сергея Михайловича, объявить ему выговор. Чтобы остальные исполнители знали про это, что нарушен регламент - важные вопросы выносятся с голоса. Вот вынесете ему выговор, лишите его премии, все остальные будут думать. Вот объясните, почему я сегодня должен приехать в час ночи с командировки, и что-то дочитывать, – продолжил Владимир Тимошин.

В частности, первый вице-мэр Владимир Крыленко попросил чиновников более ответственно подходить к своей работе и соблюдать регламент, чтобы не позорить мэрию.

Стоит отметить, что не в первый раз Владимир Тимошин возмущается тому, что чиновники каждый раз выносят с голоса какие-то проекты решения на заседание исполкома и его члены не успевают с ними ознакомится. Также Владимир Тимошин ранее обратился к секретарю горсовета Татьяне Казаковой с просьбой на ближайшем заседании сессии рассмотреть вопрос касательно прекращения полномочий нынешнего состава исполкома.