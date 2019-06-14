«Слуга народа» продолжает удерживать первенство электоральной поддержки, а второе место оказалось под вопросом, – опрос

Партия «Слуга народа» удерживает первую позицию в рейтингах электоральной поддержки среди украинцев, а вот данные относительно второго и третьего места в некоторых соцопросах различаются.

Об этом свидетельствуют результаты опросов социологической группы «Рейтинг», проведенного с 6 по 9 июня, а также совместного опроса центра «Социс» и Комитета избирателей Украины от 29 мая по 6 июня.

Согласно опросу «Рейтинга», среди опрошенных украинцев, которые определись со своими предпочтениями на парламентских выборах, партию «Слуга народа» поддерживает 47,5%. Далее идут «Оппозиционная платформа - За життя» – 10,4%, «Европейская Солидарность» – 7,9%, «Батькивщина» – 7,5% и партия «Голос» – 6,4%. Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,3%, Радикальную партию– 2,5%, партию «Гражданская позиция» – 2,4%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

В то же время опрос «Социса», который курирует нардеп от БПП и стратег избирательного штаба Петра Порошенко на президентских выборах Игорем Грынивом, указывает, что первенство среди определившихся удерживает «Слуга народа» с результатом в 51,3%, а на второе место вышла партия «Европейская солидарность» со своими 9,5%. На третьем, с разницей в 0,3%, – «Оппозиционная платформа - За жизнь» – 9,2%. Также преодолевает проходной барьер ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко – 8,7% и «Сила и честь» – 5%. На рубеже партия певца Святослава Вакарчука «Голос» –4,9%. Другие партии, с учетом погрешности, в Раду не проходят.

Опрос «Рейтинга» проходил методом личного интервью 2000 респондентов от 18 лет и старше с 6 по 9 июня. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Опрос «Социса» и КВУ проходил методом личного интервью 4000 респондентов с 29 мая по 6 июня. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 1,6%;