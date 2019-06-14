Суд вернул прокуратуре обвинение на главу Кривоозерской РГА, которому вменяют взятку в ₴9 тысяч и кожаное кресло

Алексей Мирошниченко Суд вернул прокуратуре для исправления недостатков обвинительный акт по уголовном производстве о взяточничестве относительно главы Кривоозерской районной государственной администрации Алексея Мирошниченко.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил сам Мирошниченко, предоставив решение суда.

Как известно, 6 февраля 2018 года полиция провела обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения. Сообщалось, что глава РГА за это получил кожаное кресло, а начальник отдела образования и завхоз поделили между собой полученные деньги.

Согласно определению суда, изначально о возврате обвинительного акта по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины ходатайствовал сам прокурор Боровский, мотивировав это тем, что он составлен во время его отпуска и не с полным реестром материалов расследования.

Адвокаты Мирошниченка был против поскольку заявленные прокурором причины не являются основанием возвращения обвинения. Они назвали такую позицию гособвинителя некомпетентностью.

В то же время суд пришел к выводу, что обвинение не соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины. В частности, прокуратура нарушила регламент изменения группы прокуроров в производстве и соответственно обвинение в дальнейшем утвердило неуполномоченное лицо.

Также обвинительный акт относительно Мирошниченко и других фигурантов, Голинской и Ефимова не содержит никаких данных о потерпевших, месте, времени и способе договоренности фигурантов на получение взятки, что является важной составляющей преступления, которое вменяют чиновникам.

В итоге судья Кривоозерского районного суда Репушевская приняла решение вернуть обвинительный акт прокурору для устранения недостатков. Определение могут оспорить в апелляционном суде на протяжении семи дней с момента провозглашения.

Напомним, как в Николаеве чиновник вымогал, чтобы в качестве взятки ему установили металлопластиковую дверь.