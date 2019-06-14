Зеленский назначил главой пограничной службы Украины полковника Дейнеко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

Об этом говорится в указе Президента №403/2019 от 13 июня.

«Назначить Дейнеко Сергея Васильевича главой Государственной пограничной службы Украины», - говорится в документе.

Справка:

Сергей Дейнеко – полковник ГПСУ, который ранее возглавлял Луганский пограничный отряд. Последнее место работы, согласно декларации за предыдущий год - замдиректора Департамента оперативной деятельности ГПСУ.

В 2014 году Дейнеко наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины во время русско-украинской войны.

Напомним, что предыдущего главу ГПСУ Петра Цигикала Зеленский уволил 31 мая.