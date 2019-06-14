Президент назначил командование Национальной гвардии

Николай Балан Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, а также назначил заместителей главы НГУ.

Об этом свидетельствуют указы Главы государства №407, 408, 409, 410 от 13 июля.

Как известно, Балан с 7 мая был исполняющим обязанности главы НГУ, после того как Порошенко уволил с должности его предшественника Юрия Аллерова.

Первым заместителем главы НГУ стал Владимир Кондратюк. Заместителями - Руслан Дзюба и Юрий Лебедь.

Напомним, как 14 мая сотрудники НАБУ под процессуальным руководством САП задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова в рамках дела о присвоении 80 миллионов гривен на строительстве жилья для военнослужащих.