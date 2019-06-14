Соратник Медведчук купил телеканал ZIK и хочет построить «крупнейшую сеть информационных вещателей»

Народный депутат от «Оппоблока» и соратник кума президента РФ Виктора Медведчука Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK. Таким образом он теперь владеет телеканалами «112 Украина», «NewsOne» и ZIK.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Сам Козак заявил, что для него приобретение телеканала ZIK является осмысленным и прагматичным шагом. Он утверждает, что теперь «сможет построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг «НОВОСТИ».

Он добавил, что для развития и управления медиахолдингом он пригласил медиапродюсера - Алексея Семенова.

Напомним, что Козак стал владельцем телеканала «112 Украина» в декабре 2018 года.