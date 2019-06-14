ЦИК зарегистрировал Козыря и Лавренова кандидатами в нардепы, а вице-губернатор Кушнир заявил о походе в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Бориса Козыря, Данилу Лавренова в качестве кандидатов на выборы в Верховную Раду. В то же время заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир заявил о намерении баллотироваться в народные депутаты.

Соответствующая информация опубликована на странице ЦИК и у Александра Кушнира на Facebook.

Исходя из опубликованной информации на ЦИК, Борис Козырь баллотируется на 127-й округ. Данила Лавренов в 2017 году занимал пост заместителя директора Центра внешних информационных коммуникаций ГП «НАЕК Энергоатом». Он идет по 131 округу.

Александр Кушнир опубликовал на Facebook видео, в котором рассказал о том, что выступает за депутатскую неприкосновенность, обновление Парламента и те запросы, которые присылает громада. В связи с этим принял решение идти на выборы по 132 округу.

— Я – Александр Кушнир. Я выступаю против депутатского произвола, против депутатской неприкосновенности, против депутатского невежества, которые даже не понимают своих полномочий и возможностей, из-за чего страдает громада, которая дала им полномочия представлять свои интересы. Я выступаю за обновление Верховной Рады, за запрос, который сейчас существует у украинцев. И обновление не только лиц, но и по сути работы. Именно поэтому вместе с громадой, по просьбе громады принял для себя решение взять ответственность и пойти в народные депутаты по 132 округу, - написал Александр Кушнир.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины 11 июня зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты по округам от Николаевской области. Все трое кандидатов пошли на выборы как самовыдвиженцы.