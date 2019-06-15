«Так вялотекуще идет»: Барна прокомментировал дело НАБУ, которое открыли из-за ремонта аэровокзала

Директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Федор Барна рассказал о ходе дела Национального антикоррупционного бюро расследований, отметив, что оно «вялотекуще идет».

Об этом шла речь в пятницу, 14 июня, в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что НАБУ по решению Соломенского суда Киева открыло уголовное производство о возможных нарушениях при ремонте здания Николаевского аэропорта на сумму 39,8 миллиона гривен.

Барна сообщил, что исходя из открытия уголовного производства у аэропорта изъяли документы, однако ни сметы, ни договоры с компанией «Житлопромбуд-8» предприятие предоставить не смогло.

— Некоторые депутаты и народные, кстати, и местные наши областные наши коллеги написали о том, что якобы 39 миллионов не заплатили. Я напомню, что по поводу незаконного строительства и работ по заявлению Bihus еще 25 апреля 2018 года Новоодесским отделом полиции было возбуждено уголовное дело по статье 191, часть 1. Дело так вялотекуще идет, документы они изъяли у нас, все материалы изъяли, они просили договор подряда, сметы, у нас ничего этого не было. То есть, у нас со Стерпулом никаких договорных отношений не было, - отметил Федор Барна.

Напомним, директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт», депутат Федор Барна прокомментировал требования депутата Вадима Олабина провести аудит в аэропорту из-за возможной выплаты 39 миллионов за ремонт аэровокзала, назвав это неправдивой информацией.