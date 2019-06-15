Козырь идет на досрочные выборы в Раду: «Мы должны вернуть в Украину мир, а на Николаевщину развитие»

Борис Козырь примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду как самовыдвиженец по 127 одномандатному избирательному округу.

Об этом он заявил в пятницу, 14 июня, во время отчетной встречи с избирателями.

— Я официально заявляю, я иду на выборы без партийных флагов и лозунгов, как самовыдвиженец. Мы должны вернуть в Украину мир, а на Николаевщину развитие. Мир и развитие - две вещи, ради которых я иду на выборы. И ради которых я прошу вашей поддержки! И мы победим! – заявил Козырь.

Народный депутат поблагодарил жителей Николаева и области за поддержку и доверие, и подчеркнул, что решение проблем округа возможно при слаженной работе с избирателями.

— За эти годы мы с вами провели огромную работу, но еще большие дела нас ждут впереди. Я приложил много усилий, чтобы каждый год добиваться дополнительного финансирования на округ, потому что для каждого мажоритарщика это всегда борьба! Но я знал для чего и для кого я это делаю! Это для вас и для нашего общего дома! За 4 года Заводский, Николаевский и Очаковский районы стали для меня по-настоящему родными, и это все благодаря вам! Любая решенная за эти годы проблема – это наша общая победа. Вместе мы слаженная команда, которая работает на результат. Поэтому давайте и дальше делать наши города и села комфортнее, безопаснее и красивее! Впереди у нас много планов и проектов – только вместе нам все под силу, - сказал он.

Как известно, ЦИК зарегистрировал Козыря и Лавренова кандидатами в нардепы, а вице-губернатор Кушнир заявил о походе в Раду.