Президент Зеленский приехал в Мариуполь: заявил об инвестициях в Донбасс и анонсировал реформы в сфере бизнеса

15 июня Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь с рабочей поездкой. Это вторая поездка Зеленского в качестве Президента в Донецкой области.

О поездке было сообщено на официальной странице Президента Украины в Facebook.

В частности, Президент посетил Мариупольский металлургический комбинат, и также планирует посетить новый центр разминирования ДСНС и морской порт. Также по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков состоится масштабный фестиваль, в рамках которого запланирован военный парад и выставка военной техники, а также выступление «95 квартала» и музыкальный концерт.

В центре Мариуполя активисты передали Владимиру Зеленскому фотографии, на которых видно, насколько тяжело дышать в городе. Об этом сообщает «0629.com.ua». Мариупольцы скандировали «Дайте кислорода», «Помогите с экологией», «Мариуполь задыхается от смога».

Уже после, когда закончилась встреча, мариупольцы не давали Президенту прохода и просили сделать селфи.

Активистка Галина Однорог в очередной раз подняла вопрос о ремонте дороги Мариуполь-Запорожье. Президент пообещал посодействовать, напомнить премьер-министру Владимиру Гройсману об этой проблеме.

«Ему сейчас нужен пиар, а вдруг поможет», - сказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса. Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Президент отметил, что малый и средний бизнес - это «кровь для организма страны».

«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», - сказал он.

Президент также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.

«Главная цель - «государство в смартфоне», чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса. Отдельно Владимир Зеленский отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», - резюмировал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.