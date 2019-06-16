ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов-мажоритарщиков от Николаевщины

ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов, которые будут баллотироваться на одномандатных избирательных округах в Николаеве и в Николаевской области.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

В 127-м одномандатном округе (город Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский, Очаковский районы) решил избираться экс-вице мэр Очакова и частый гость на российском телевидении Гордей Белов.

В 129-м округе (Центральный район города Николаева, Витовский район) свою кандидатуру выдвинул некий Сергей Мыколайчик.

А в 131-м (города Вознесенск, Южноукраинск, Березанский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий районы) – Анатолий Гасюк и депутат Южноукраинского горсовета Эрик Григорян.