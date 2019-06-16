Барна считает, что после запуска регулярных рейсов с Николаевского аэропорта в Киев политическая составляющая «немножко уйдет»

Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна считает, что депутаты станут иначе относиться к КП и не рассматривать его с политической точки зрения, как только начнутся регулярные рейсы в Киев.

Об этом он сказал 14 июня в ходе брифинга, сообщает «Преступности.НЕТ».

По словам Барны, для полноценной работы в аэропорт за следующие два года необходимо вложить еще 255 миллионов гривен. Кроме того, эти средства необходимы для соответствия стандартам авиакомпаний

— Программа принята на 742,5 миллиона, но нам хотя бы еще надо вложить в ближайшие два года 255 миллионов, чтобы мы соответствовали первой категории КАУ. Потому что мы обращались в Wizz Air и Ryanair, они готовы летать, но выставили ряд требований. И в том числе размер аэровокзала их не устраивает, потому что пассажиропоток предполагается очень большой и мощный, то, что у нас есть, к сожалению, не обеспечивает, - сказал Федор Барна.

Директор аэропорта утверждает, что уже через два года аэропорт станет доходным предприятием. По его словам, городские власти станут «по-другому» смотреть на аэропорт после запуска рейсов в Киев.

— Я устал ходить в город и просить и здесь, конечно, когда мы запустим регулярные рейсы на Киев, уже политическая составляющая немножко уйдет. Те же самые депутаты горсовета по-другому будут смотреть. Сегодня они, я понимаю, думают, что есть какое-то легкое безвластие, нет постоянно назначенного губернатора и можно делать заявления любые... – добавил Федор Барна.

Напомним, рейсы в Турцию из Николаева временно приостановлены из-за недостачи у авиакомпаний самолетов.