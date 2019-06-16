У Гройсмана опровергли слухи о том, что Гордеев баллотируется в Верховную Раду: «Это абсурд»

Партия «Украинская стратегия Гройсмана» не выдвигает кандидатом на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу в Херсонской области экс-главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева, с именем которого связывают заказ убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

По его словам, абсурдно предполагать, что человек, возможно причастный к убийству Екатерины Гандзюк, может баллотироваться в нардепы от партии Гройсмана.

«Кто-то запустил слух, что партия «Украинская стратегия Гройсмана» якобы выдвигает по мажоритарке на одном из херсонских округов Андрея Гордеева, с именем которого связывают заказ убийства Екатерины Гандзюк. Это абсурд уже потому, что неделю назад было сказано, что Украинская стратегия Гройсмана не будет выдвигать мажоритарщиков. Но еще более абсурдно предположить, что Владимир Гройсман мог бы поддержать выдвижение человека, который может быть причастен к этому жестокому убийству», - написал Рябчук.

Как известно, глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев написал заявление на имя президента Петра Порошенко об отставке на фоне обвинений активистов в его причастности к организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.