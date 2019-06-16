«Нет понимания, какими будут подходы», – в Кремле пояснили выжидательную позицию Путина относительно Зеленского

Президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК со ссылкой на российский «Интерфакс».

«Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня», – заявил Песков.

По его словам, в частности, «неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России». Также в Кремле хотели бы понять отношение Зеленского к Минским договоренностям.

«В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», – заявил Песков.

Напомним, как Президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «хорошим актером» и пояснил, что не поздравил его с избранием на пост Президента Украины, так как Зеленский называет Россию врагом.