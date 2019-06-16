В Украине предложили Молдове получать газ от ЕС в обход России

«Укртрансгаз» направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова, что ставит молдавскую сторону в зависимость от переговоров с «Газпромом».

Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

В сообщении сказано, что таким образом можно будет гарантировать безопасность поставок газа в Молдову.

«Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита газа из РФ, и гарантировать безопасность поставок молдавским потребителям», - заявили в компании.

В пресс-службе напомнили, что уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в газе без участия «Газпрома». Благодаря возможностям ГТС, Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС.

«Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости», - говорится в сообщении.

Кроме того, «Укртрансгаз» предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям зимой 2019-2020 годах.

Официальное предложение было направлено молдавской стороне весной этого года.