Трамп пугает США крахом экономики в случае своего поражения на выборах

Президент Дональд Трамп пригрозил экономике США «крахом рынка» в случае своего поражения на президентских выборах 2020 года.

Соответствующий пост Трамп опубликовал на своей странице в Twitter, передает «Зеркало недели».

«Экономика Трампа бьет рекорды и имеет долгосрочные перспективы развития... Но если кто-то, кроме меня, возьмет верх в 2020 (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому не было прежде. Сохраните Америку великой», - написал он.

Напомним, как мэр Лондона назвал «фашистской» риторику Трампа перед приездом в Великобританию.