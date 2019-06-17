В избирательном списке «Слуги народа» нашли гражданина России – журналист его обвинил в теневых схемах

В избирательном списке партии «Слуга народа» кандидатом под 99-м номером идет Михаил Юрьевич Соколов. Блогер Сергей Стерненко и журналист Сергей Иванов заявили, что у Соколова (не путать с депутатом Николаевского облсовета – ПН) есть российское гражданство.

Стерненко в своем видеоблоге показал скрины документов, согласно которым у Соколова есть российский паспорт, выданный в 2001 году и российский загранпаспорт, выданный в 2016. В Украину Соколов переехал еще в 2004 году. Стерненко добавил, что открытые базы данных российских налоговиков подтверждают, что у Соколова есть российское гражданство.

По мнению Иванова, гражданство РФ делает депутатство Соколова «не просто нежелательным, а откровенно опасным для государства».

«Я тоже слышал об этом Соколове очень много интересного, поэтому для меня абсолютно понятны мотивы, которыми он руководствуется, пытаясь пролезть в Раду. И, как вы догадались, эти мотивы не имеют ничего общего с созданием государства, законотворчеством и реформами. Дело в том, что Соколов рулит очень мощной лоббистской структурой «Всеукраинский аграрный совет». Формально совет возглавляет свободовско-пупсовский Дикун, но де-факто главный там – Соколов».