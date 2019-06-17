США несколько раз вторглись в российские энергосистемы – РФ напомнили, что её киберзащита уязвима

Киберкомандование США в последние месяцы совершило несколько вторжений в российские энергосистемы. Источники в правительстве США утверждают, что целью данных операций служит напоминание России о готовности действовать более агрессивно, вплоть до осуществления контратак в киберпространстве.

Об этом сообщает «Itc.ua» со ссылкой на газету «The New York Times».

Согласно NYT, речь идёт о вредоносном программном обеспечении, которое штаты готовы внедрить в российские электросети и другие важные объекты инфраструктуры. Один высокопоставленный сотрудник американской разведки сообщил изданию, что намерения Белого дома очень серьёзные, а такие масштабы ранее никогда не применялись. Официальные лица говорят о том, что США исследует российскую электросеть с 2012 года, в последние месяцы действия стали более активными, когда спецслужбы установили потенциально опасное ПО в системы управления российских электросетей.

Таким образом киберкомандование США готовится не только защищаться от подобных кибератак, но и осуществлять ответные атаки против России, если возникнет необходимость. Самое интересное, что командование может проводить такие операции с разрешения министра обороны без согласия самого президента США.

Подобные действия киберкомандование США предпринимало в ноябре 2018 года, когда провело операцию против российского «Агентства интернет-исследований» или как его ещё называют «фабрики троллей» во время промежуточных выборов в США. Это стало одним из самых агрессивных действий со стороны министерства обороны после того, как российские хакеры смогли проникнуть в компьютерные сети энергетических компаний США в 2016-2017 годах.

Похоже, все эти действия являются частью программы администрации Дональда Трампа по предотвращению потенциальных атак, хотя сам президент США назвал эту информацию ложью и обвинил издание NYT в госизмене.

«…Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, которая отчаянно нуждается в истории, любой истории, даже если она плохая для нашей страны… и неправдивая!».

Напомним, ранее в ФБР заявили, что Россия бросает серьезный вызов контрразведке США.