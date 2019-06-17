Сначала было СЛОВО или «Мисто обуренних!»

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Мэр Сенкевич назвал свой город «Мистом обуренних!» (недовольных, возмущенных, разгневанных). (эфир на канале «МАРТ»)

Мэр Сенкевич назвал свой город «Мистом обуренних!» (недовольных, возмущенных, разгневанных). (эфир на канале «МАРТ»)

Еще раз убеждаемся, что у мэра нет пресс-службы, советников и команды без лизоблюдов.

Осталось назвать город Николаев и его Горожан «опущенными», неблагодарными жителями, непонимающих гениальные управленческие решения  градоначальника.  Решения, которые приводят к росту тарифов, обнищанию Горожан, ухудшению качества нашей жизни и ГЛАВНОЕ  к чувству несправедливости при распределении огромного 5ти миллиардного бюджета города на корысть компаний с его личными назначенцами (КОП, Водоканал, Теплосеть или Электротранс) на  цели помпезные (цитата мэра) или откровенно коррупционные и нерациональные.

Попутал работу мелкий предприниматель, которого избирают  Горожане не брать в концессию порты и ТЭЦ с целью получения прибыли. Мы, Горожане и избиратели  выбираем  Владу  для  Европейского социального партнерства по  улучшению качества жизни в своих домах и транспорте,  а не для проектов    гранитных площадей   с  гулянками  с шашлыками и пивом,  для  доступных тарифов   от монополистов, в том числе от  компании «Миста для его людей», которую привел  он и Репин,  для  качественных и незабюрократизированных услугах чиновников (их количество в мэрии с 800 до 1111 шт. чиновников  выросло за его мэрство. Карл!) .

Как нам увидеть на ТВ и в делах  еще  доброту и уважение  Горожан  от  Власти, а не   пренебрежение и отмахивание как от назойливых мух  от  нашего  мнения и возмущения, которые  отвлекают мэра Николаева   от его ЛИЧНОГО  управления много миллиардным бюджетом  Николаева.

Неисправим, пошел в разнос в делах и уже даже в СЛОВАХ!

«С начала было СЛОВО!» написано 2 тысячи лет назад!

Александр Иваненко

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