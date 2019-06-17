Сначала было СЛОВО или «Мисто обуренних!»

Мэр Сенкевич назвал свой город «Мистом обуренних!» (недовольных, возмущенных, разгневанных). (эфир на канале «МАРТ»)

Еще раз убеждаемся, что у мэра нет пресс-службы, советников и команды без лизоблюдов.

Осталось назвать город Николаев и его Горожан «опущенными», неблагодарными жителями, непонимающих гениальные управленческие решения градоначальника. Решения, которые приводят к росту тарифов, обнищанию Горожан, ухудшению качества нашей жизни и ГЛАВНОЕ к чувству несправедливости при распределении огромного 5ти миллиардного бюджета города на корысть компаний с его личными назначенцами (КОП, Водоканал, Теплосеть или Электротранс) на цели помпезные (цитата мэра) или откровенно коррупционные и нерациональные.

Попутал работу мелкий предприниматель, которого избирают Горожане не брать в концессию порты и ТЭЦ с целью получения прибыли. Мы, Горожане и избиратели выбираем Владу для Европейского социального партнерства по улучшению качества жизни в своих домах и транспорте, а не для проектов гранитных площадей с гулянками с шашлыками и пивом, для доступных тарифов от монополистов, в том числе от компании «Миста для его людей», которую привел он и Репин, для качественных и незабюрократизированных услугах чиновников (их количество в мэрии с 800 до 1111 шт. чиновников выросло за его мэрство. Карл!) .

Как нам увидеть на ТВ и в делах еще доброту и уважение Горожан от Власти, а не пренебрежение и отмахивание как от назойливых мух от нашего мнения и возмущения, которые отвлекают мэра Николаева от его ЛИЧНОГО управления много миллиардным бюджетом Николаева.

Неисправим, пошел в разнос в делах и уже даже в СЛОВАХ!

«С начала было СЛОВО!» написано 2 тысячи лет назад!