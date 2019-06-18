Сидя на ступеньках: Зеленский дал интервью популярном немецкому изданию и рассказал, с чего начнет встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский, перед началом своего визита в Германию, сидя на ступеньках дал интервью популярному европейскому таблоиду «Bild» в котором заявил, что возможную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным начнет с позиции, что Донбасс и Крым – это часть Украины.

Немецкие журналисты спросили: «Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?».

«Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина», – ответил Зеленский.

«Крым это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», – продолжил Президент Украины.

На вопрос о будущем присоединении Украины к ЕС, Зеленский ответил, что Украина уже является частью европейского сообщества.

«Украина уже является частью европейской семьи. Украина стремится к европейской интеграции как к основному требованию нашего народа. Но мы понимаем, что нам необходимо добиться убедительных результатов, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС. Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС видели нас как равноправного члена Союза. И мы сделаем все, чтобы достичь этого», – ответил он.

Также Зеленский рассказал немецким журналистам, что считает НАТО гарантом континентальной безопасности.

«Расширение НАТО – мощный инструмент для обеспечения безопасности в регионе. Почти все наши соседи являются членами Альянса, как и Франция, и Германия. Украина официально заявила о своем стремлении вступить в НАТО. Во-первых, я хочу внедрить стандарты НАТО в украинских вооруженных силах и в нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом Альянса», – сказал Президент Украины.

Напомним, как в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.