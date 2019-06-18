НАПК вызвало для дачи пояснений нардепа от БПП Вадатурского – его заподозрили в конфликте интересов

Национальное агентство противодействия коррупции заподозрило народного депутата Украины в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте НАПК.

В связи с возможным правонарушением Вадатурского вызывают в НАПК для дачи пояснений. Нардеп должен явится в ведомство 18 или 19 июня.

Если факт нарушения подтвердится, то на депутата составят протокол о совершении административного правонарушения. Подробности возможного нарушения в НАПК не сообщают.

Как известно, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Андрей Вадатурский был избран на 130 -м округе (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский и Снигиревский районы). На этот раз он баллотируется как самовыдвиженец.