Зеленский отменил 161 указ предшественников – большинство из них времен Кучмы и Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 16 1 указ своих предшественников, что должно способствовать «дерегуляции и создания благоприятных условий для ведения бизнеса».

Эти документы отменены указами Президента №418 и 419 от 20 июня.

Как пояснила в Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Менедель, эти документы препятствовали ведению бизнеса в стране.

«Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды Президента. Сегодня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ. С ключевого. С сегодняшнего дня отменен штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины. И второе. Отменено минимальный размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости. Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого «бонуса» его искривляла и приводила к возникновению «серого» рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту «под столом». Стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь снизится», – написала спикер Президента.

«Интерфакс-Украина» уточняет, что ранние отменяемые указы (1991-2001 годов) носят почти исключительно экономический характер, поздние (преимущественно 2011-2013 годов) – административные, касаются положений о различных ведомствах.

Отменяются также отдельные положения и пункты еще 31 указа, в том числе отменяются отдельные абзацы и пункты указов об изменениях в другие указы.

Подавляющее большинство отменяемых указов изданы в годы президентства Кучмы и Януковича. Отменяются лишь восемь указов, изданных Кравчуком в 1991-1994 году и один – Ющенко в 2005 году. Под отмену не подпадает ни один из указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко – лишь одна из статей его указа о положении о Генштабе ВСУ.