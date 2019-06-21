Партия «Слуга народа» подала в ЦИК 199 кандидатов по мажоритарным округам, но фамилии еще не опубликованы

Партия «Слуга народа» подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

«Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы – герои», - говорится в сообщении.

Вместе с тем на сайте «Слуги народа» нет информации об этих кандидатах.

В частности сообщается, что списки кандидатов в мажоритарных округах еще не готовы.

Напомним, в Николаевской области кандидатом на избирательном округе №127 стал 24-летний киевлянин Иван Алексеенко, который является представителем частного предприятия «Слуга народа».