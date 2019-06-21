Печерский суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Верховную Раду

Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в течение пяти лет.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Это решение позволяет Саакашвили баллотироваться в Верховную Раду.

«Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности принимать участие в парламентских выборах», — написал Саакашвили у себя в Facebook.

13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении пяти последних лет.

Партия Саакашвили Рух новых сил объявила о своем участии в парламентских выборах и объявила первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В нее вошли: сам Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

Напомним, Константин Бушуев был одним из тех, кто успокаивал противостояния в Кривом Озере после инцидента с полицейскими - в ночь на 24 августа в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом, заковали в наручники нетрезвого местного жителя Александра Цукермана и стали его бить. По словам жителей Кривого Озера, полицейские били Цукермана дубинками, руками и ногами, после чего он умер. Днем 24 августа несколько сотен жителей Кривого Озера собрались у дома погибшего мужчины и потребовали справедливого расследования смерти Цукермана. Позже полицейских, которые избили жителя Кривого Озера, вывезли в Николаев - люди едва не перевернули автозак.

Константин Бушуев возглавил полицейскую комиссию, которая занималась расследованием этого происшествия и приезжал к людям, когда они, стоя под отделением полиции, требовали справедливого суда.