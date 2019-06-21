В Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – наивысший рейтинг у «Слуги народа»

В городе Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».
Лидером рейтинга является партия «Слуга народа» - 33,8%, «Оппозиционная платформа – За життя»/«Оппозиционный блок» - 15,4%, «Европейская солидарность» - 4,0%, «Голос» - 3,8%, «Сила и честь» - 3,7%, «Батьківщина» - 1,8%. Еще 17,2% опрошенных жителей города не определились, какой политсиле отдали бы свой голос.
Стоит отметить, что опрос проводился во время, когда партии «Оппозиционная платформа – За життя» и «Оппозиционный блок» вели переговоры об объединении и потому они измерялись как единая политсила.
ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ 21 ИЮЛЯ ПЕРЕВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ВЫГЛЯДЕЛ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? % от общего количества опрошенных
|
|
город Николаев март 2019
|
Город Николаев июнь 2019
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Аграрная партия Украины
|
0,4
|
0,3
|
-
|
1,0
|
-
|
-
|
Всеукраинское объединение «Батькiвщина»
|
4,3
|
1,8
|
1,5
|
2,0
|
1,0
|
3,0
|
Всеукраинское объединение «Свобода»
|
0,2
|
0,4
|
1,0
|
-
|
0,5
|
-
|
Голос
|
-
|
3,8
|
5,0
|
4,0
|
2,5
|
3,5
|
Гражданская позиция
|
1,3
|
0,5
|
1,0
|
0,5
|
0,5
|
-
|
Европейская солидарность
|
6,7
|
4,0
|
3,5
|
4,5
|
3,5
|
4,5
|
Новое государство
|
0,1
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Объединение «Самопомощь
|
2,8
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
Оппозиционная платформа – За Життя
|
8,3
|
15,4
|
13,5
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
Оппозиционный блок
|
4,0
|
Сила и честь
|
-
|
3,7
|
3,0
|
6,0
|
3,5
|
1,0
|
Слуга народа
|
18,4
|
33,8
|
36,0
|
34,5
|
29,0
|
37,5
|
Украинская стратегия
|
-
|
0,5
|
-
|
-
|
1,5
|
0,5
|
Радикальна партия Олега Ляшко
|
0,9
|
1,5
|
2,0
|
1,0
|
2,0
|
1,0
|
Другая партия
|
0,2
|
1,9
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
1,5
|
Не принимал бы участие в голосовании
|
16,0
|
12,8
|
16,0
|
11,0
|
11,5
|
13,5
|
Отказ от ответа
|
-
|
1,6
|
1,5
|
2,5
|
2,5
|
3,0
|
Не определился
|
32,0
|
17,2
|
13,0
|
14,0
|
23,5
|
14,5
|
Итого
|
|
100
*Из данных опроса за март 2019 года взяты рейтинги тех партий, которые были в списке в нынешнем исследовании
Если учитывать ответы только тех опрошенных, которые ответили, что будут принимать участие в голосовании на выборах, то рейтинги политсил в Николаеве выглядят следующим образом: «Слуга народа» - 39,9%, «Оппозиционная платформа – «За життя»/«Оппозиционный блок» - 18,0%, «Европейская солидарность» - 4,5%, «Голос» - 4,1%, «Сила и честь» - 4,4%, «Батькiвщина» - 2,1%.
|
|
От всех опрошенных
|
От тех, кто сказал, что пойдет голосовать
|
От тех, кто определился и сказал, что пойдет голосовать
|
Аграрная партия Украины
|
0,3
|
0,4
|
-
|
Всеукраинское объединение «Батькiвщина»
|
1,8
|
2,1
|
1,6
|
Всеукраинское объединение «Свобода»
|
0,4
|
0,3
|
-
|
Голос
|
3,8
|
4,1
|
3,4
|
Гражданская позиция
|
0,5
|
0,7
|
0,8
|
Европейская солидарность
|
4,0
|
4,5
|
5,5
|
Новое государство
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
Объединение «Самопомощь
|
0,3
|
0,3
|
-
|
Оппозиционный блок – За Життя
|
15,4
|
18,0
|
22,1
|
Оппозиционный блок
|
Сила и честь
|
3,7
|
4,4
|
5,6
|
Слуга народа
|
33,8
|
39,9
|
52,0
|
Украинская стратегия
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
Радикальна партия Олега Ляшко
|
1,5
|
1,7
|
1,3
|
Другая партия
|
1,9
|
2,3
|
3,0
|
Не принимал бы участие в голосовании
|
12,8
|
-
|
-
|
Отказ от ответа
|
1,6
|
1,8
|
3,1
|
Не определился
|
17,2
|
18,3
|
-
|
Итого
|
100
Однако, важно отметить, что данные результаты возможны, если участие в выборах примет 84,4% николаевцев. Именно столько на вопрос: «Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, вы лично приняли бы участие в голосовании?» ответили «Точно, да» (70,1%) или «Скорее, да» (14,3%). Еще 12,9% опрошенных ответили, что не пришли бы на выборы, и 2,7% затруднились ответить на этот вопрос. Стоит отметить, что на парламентских выборах в 2014 году явка в Николаевской области составила 42,8%.
ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ, КОТОРЫЕ НАЗНАЧЕНЫ НА 21 ИЮЛЯ? % от общего количества опрошенных
|
|
город Николаев
октябрь 2018
|
город Николаев март 2019
|
Город Николаев июнь 2019
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Точно да
|
54,0
|
71,8
|
70,1
|
69,5
|
70,5
|
69,5
|
71,5
|
Скорее да
|
13,3
|
9,2
|
14,3
|
12,5
|
15,0
|
15,0
|
14,5
|
Скорее нет
|
-
|
-
|
2,3
|
2,5
|
3,0
|
0,5
|
3,5
|
Точно нет
|
26,8
|
16,0
|
10,6
|
13,5
|
8,0
|
11,0
|
10,0
|
Затрудняюсь ответить
|
5,9
|
3,0
|
2,7
|
2,0
|
3,5
|
4,0
|
0,5
|
Итого
|
100
Также стоит отметить, что 50,1% жителей Николаева определились политсилой, за которую будут голосовать на внеочередных парламентских выборах.
ВЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ, ЗА КОТОРУЮ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ? % от общего количества опрошенных
|
|
Город Николаев
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Точно да
|
38,8
|
42,0
|
36,0
|
38,0
|
40,5
|
Скорее да
|
11,3
|
10,5
|
11,5
|
11,0
|
13,0
|
Скорее нет
|
18,2
|
15,5
|
20,5
|
17,5
|
19,5
|
Точно нет
|
16,3
|
13,5
|
18,0
|
20,0
|
11,0
|
Не пойду голосовать
|
12,8
|
16,0
|
11,0
|
11,5
|
13,5
|
Затрудняюсь ответить
|
2,6
|
2,5
|
3,0
|
2,0
|
2,5
|
Итого
|
100
Партия «Европейская солидарность» является лидером в антирейтинге политсил. За нее никогда бы не проголосовали 41,3% жителей Николаева. Также высокий антирейтинг имеют такие партии как «Оппозиционный блок – За Життя»/«Оппозиционный блок» - 11,5%, Батькiвщина – 7,8% и «Свобода» - 6,1%
ЗА КАКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИЛУ ВЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРОГОЛОСУЕТЕ? % от общего количества опрошенных
|
|
Город Николаев
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Аграрная партия Украины
|
0,1
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
Всеукраинское объединение «Батькiвщина»
|
7,8
|
6,5
|
9,0
|
9,0
|
4,5
|
Всеукраинское объединение «Свобода»
|
6,1
|
6,0
|
8,0
|
6,0
|
3,5
|
Голос
|
0,9
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
3,0
|
Гражданская позиция
|
0,4
|
-
|
-
|
1,0
|
0,5
|
Европейская солидарность
|
41,3
|
44,5
|
43,0
|
36,5
|
41,5
|
Новое государство
|
0,4
|
1,0
|
1,5
|
1,0
|
0,5
|
Объединение «Самопомощь
|
0,4
|
1,5
|
0,5
|
-
|
-
|
Оппозиционный блок – За Життя
|
11,5
|
10,1
|
9,0
|
12,5
|
11,5
|
Оппозиционный блок
|
Сила и честь
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
Слуга народа
|
1,9
|
1,0
|
2,0
|
2,5
|
2,0
|
Украинская стратегия
|
0,4
|
1,0
|
-
|
-
|
1,0
|
Радикальна партия Олега Ляшко
|
3,4
|
1,5
|
3,5
|
4,5
|
5,0
|
Затрудняюсь ответить
|
25,1
|
25,4
|
22,5
|
26,5
|
27,0
|
Итого
|
100
Справка: Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9. Данное социологическое исследование проводилось с 1 по 15июня по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).