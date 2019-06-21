В Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – наивысший рейтинг у «Слуги народа»

В городе Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».

Лидером рейтинга является партия «Слуга народа» - 33,8%, «Оппозиционная платформа – За життя»/«Оппозиционный блок» - 15,4%, «Европейская солидарность» - 4,0%, «Голос» - 3,8%, «Сила и честь» - 3,7%, «Батьківщина» - 1,8%. Еще 17,2% опрошенных жителей города не определились, какой политсиле отдали бы свой голос.

Стоит отметить, что опрос проводился во время, когда партии «Оппозиционная платформа – За життя» и «Оппозиционный блок» вели переговоры об объединении и потому они измерялись как единая политсила.

ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ 21 ИЮЛЯ ПЕРЕВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ВЫГЛЯДЕЛ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? % от общего количества опрошенных

город Николаев март 2019 Город Николаев июнь 2019 Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Аграрная партия Украины 0,4 0,3 - 1,0 - - Всеукраинское объединение «Батькiвщина» 4,3 1,8 1,5 2,0 1,0 3,0 Всеукраинское объединение «Свобода» 0,2 0,4 1,0 - 0,5 - Голос - 3,8 5,0 4,0 2,5 3,5 Гражданская позиция 1,3 0,5 1,0 0,5 0,5 - Европейская солидарность 6,7 4,0 3,5 4,5 3,5 4,5 Новое государство 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Объединение «Самопомощь 2,8 0,3 0,5 0,5 - - Оппозиционная платформа – За Життя 8,3 15,4 13,5 16,0 16,0 16,0 Оппозиционный блок 4,0 Сила и честь - 3,7 3,0 6,0 3,5 1,0 Слуга народа 18,4 33,8 36,0 34,5 29,0 37,5 Украинская стратегия - 0,5 - - 1,5 0,5 Радикальна партия Олега Ляшко 0,9 1,5 2,0 1,0 2,0 1,0 Другая партия 0,2 1,9 2,0 2,0 2,0 1,5 Не принимал бы участие в голосовании 16,0 12,8 16,0 11,0 11,5 13,5 Отказ от ответа - 1,6 1,5 2,5 2,5 3,0 Не определился 32,0 17,2 13,0 14,0 23,5 14,5 Итого 100

*Из данных опроса за март 2019 года взяты рейтинги тех партий, которые были в списке в нынешнем исследовании

Если учитывать ответы только тех опрошенных, которые ответили, что будут принимать участие в голосовании на выборах, то рейтинги политсил в Николаеве выглядят следующим образом: «Слуга народа» - 39,9%, «Оппозиционная платформа – «За життя»/«Оппозиционный блок» - 18,0%, «Европейская солидарность» - 4,5%, «Голос» - 4,1%, «Сила и честь» - 4,4%, «Батькiвщина» - 2,1%.

От всех опрошенных От тех, кто сказал, что пойдет голосовать От тех, кто определился и сказал, что пойдет голосовать Аграрная партия Украины 0,3 0,4 - Всеукраинское объединение «Батькiвщина» 1,8 2,1 1,6 Всеукраинское объединение «Свобода» 0,4 0,3 - Голос 3,8 4,1 3,4 Гражданская позиция 0,5 0,7 0,8 Европейская солидарность 4,0 4,5 5,5 Новое государство 0,5 0,6 0,7 Объединение «Самопомощь 0,3 0,3 - Оппозиционный блок – За Життя 15,4 18,0 22,1 Оппозиционный блок Сила и честь 3,7 4,4 5,6 Слуга народа 33,8 39,9 52,0 Украинская стратегия 0,5 0,6 0,7 Радикальна партия Олега Ляшко 1,5 1,7 1,3 Другая партия 1,9 2,3 3,0 Не принимал бы участие в голосовании 12,8 - - Отказ от ответа 1,6 1,8 3,1 Не определился 17,2 18,3 - Итого 100

Однако, важно отметить, что данные результаты возможны, если участие в выборах примет 84,4% николаевцев. Именно столько на вопрос: «Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, вы лично приняли бы участие в голосовании?» ответили «Точно, да» (70,1%) или «Скорее, да» (14,3%). Еще 12,9% опрошенных ответили, что не пришли бы на выборы, и 2,7% затруднились ответить на этот вопрос. Стоит отметить, что на парламентских выборах в 2014 году явка в Николаевской области составила 42,8%.

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ, КОТОРЫЕ НАЗНАЧЕНЫ НА 21 ИЮЛЯ? % от общего количества опрошенных

город Николаев октябрь 2018 город Николаев март 2019 Город Николаев июнь 2019 Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Точно да 54,0 71,8 70,1 69,5 70,5 69,5 71,5 Скорее да 13,3 9,2 14,3 12,5 15,0 15,0 14,5 Скорее нет - - 2,3 2,5 3,0 0,5 3,5 Точно нет 26,8 16,0 10,6 13,5 8,0 11,0 10,0 Затрудняюсь ответить 5,9 3,0 2,7 2,0 3,5 4,0 0,5 Итого 100

Также стоит отметить, что 50,1% жителей Николаева определились политсилой, за которую будут голосовать на внеочередных парламентских выборах.

ВЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ, ЗА КОТОРУЮ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ? % от общего количества опрошенных

Город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Точно да 38,8 42,0 36,0 38,0 40,5 Скорее да 11,3 10,5 11,5 11,0 13,0 Скорее нет 18,2 15,5 20,5 17,5 19,5 Точно нет 16,3 13,5 18,0 20,0 11,0 Не пойду голосовать 12,8 16,0 11,0 11,5 13,5 Затрудняюсь ответить 2,6 2,5 3,0 2,0 2,5 Итого 100

Партия «Европейская солидарность» является лидером в антирейтинге политсил. За нее никогда бы не проголосовали 41,3% жителей Николаева. Также высокий антирейтинг имеют такие партии как «Оппозиционный блок – За Життя»/«Оппозиционный блок» - 11,5%, Батькiвщина – 7,8% и «Свобода» - 6,1%

ЗА КАКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИЛУ ВЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРОГОЛОСУЕТЕ? % от общего количества опрошенных

Город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Аграрная партия Украины 0,1 0,5 - - - Всеукраинское объединение «Батькiвщина» 7,8 6,5 9,0 9,0 4,5 Всеукраинское объединение «Свобода» 6,1 6,0 8,0 6,0 3,5 Голос 0,9 0,5 0,5 0,5 3,0 Гражданская позиция 0,4 - - 1,0 0,5 Европейская солидарность 41,3 44,5 43,0 36,5 41,5 Новое государство 0,4 1,0 1,5 1,0 0,5 Объединение «Самопомощь 0,4 1,5 0,5 - - Оппозиционный блок – За Життя 11,5 10,1 9,0 12,5 11,5 Оппозиционный блок Сила и честь 0,3 0,5 0,5 - - Слуга народа 1,9 1,0 2,0 2,5 2,0 Украинская стратегия 0,4 1,0 - - 1,0 Радикальна партия Олега Ляшко 3,4 1,5 3,5 4,5 5,0 Затрудняюсь ответить 25,1 25,4 22,5 26,5 27,0 Итого 100

Справка: Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9. Данное социологическое исследование проводилось с 1 по 15июня по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).