В избирательных округах массово регистрируются кандидаты-клоны «Слуги народа» - КИУ

В одномандатных округах регистрируются кандидаты-клоны «Слуги народа». На самом же деле они являются беспартийными, но указывают, что представляют общественные организации, предприятия и фонды с названием «Слуга народа».

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

«В ОИО №37 (Днепропетровская область, г. Кривой Рог) зарегистрированы сразу 5 кандидатов-самовыдвиженцев, которые используют бренд «Слуги народа». Это Грижук В. В. (Общественное движение «Слуга Народа»), Кравченко А. В. (Общественная организация «Общественное движение «Слуга Народа»), Приходько П. А. (ПП «ЗЕ! Слуга Народа»), Рябовол А. А. (Общественная организация «Слуга народа»), Товкун А. В. (частное предприятие «ЗЕ! Слуга народа»). При этом все пятеро – беспартийные», - говорится в сообщении.

Подобное зафиксировали также в ОИО №146 Полтавской области, №94 и 95 на Киевщине, №137 в Одесской области.

«Подобные спекуляции способны ввести избирателей в заблуждение, поскольку граждане могут не различать кандидатов, выдвинутых партией «Слуга народа» и кандидатов-самовыдвиженцев, которые указывают в автобиографиях, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким же названием», - отмечают в КИУ.

Напомним. в Николаевской области кандидатом на избирательном округе №127 стал 24-летний киевлянин Иван Алексеенко, который является представителем частного предприятия «Слуга народа».