Медведчук – токсичная фигура и враг украинского народа, – экс-шеф-редактор телеканала ZIK о своем увольнении

Бывший шеф-редактор новостей телеканала ZIK Роман Недзельский прокомментировал свой уход из СМИ после его покупки соратником пророссийского политика Виктора Медведчука Тарасом Козаком.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ

- Фигура Медведчука — это токсичная фигура, мне кажется, и каждый украинец понимает, что это оппонент… не оппонент, а фактически враг украинского народа, и вся его политическая деятельность не была направлена на даже какое-то продвижение проукраинских политических интересов, это человек, который работает на Россию, — заявил журналист.

По словам Недзельского, для ушедших с телеканала сотрудников негативным примером стало изменение редакционной политики каналов 112 Україна и NewsOne, которые также были приобретены Тарасом Козаком.

- Мы мониторим, как работают коллеги на тех каналах, и мы видим, насколько там меняется редакционная политика и какое там присутствие одной политической силы, какие месседжи постепенно появляются в эфире, — добавил он.

Напомним, 14 июня владельцем телеканала ZIK стал нардеп Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя — партии, от которой также баллотируется Виктор Медведчук, кум президента РФ Владимира Путина.

Представители Администрации президента 19 июня провели встречу с экс-сотрудниками телеканала ZIK, которые уволились после покупки канала Козаком. По словам заместителя главы АП Кирилла Тимошенко, они обсуждали сложившуюся ситуацию; сколько людей у них ушло, какие у них дальше планы, чем может помочь им администрация.