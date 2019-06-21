В центре Тбилиси тысячи грузин вышли на акцию протеста с требованием отставки главы МВД

Перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси началась акция протеста.

По данным Грузия онлайн, на месте находятся председатель «Национального движения» Григол Вашадзе, один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и другие оппозиционные лидеры.

На месте мобилизованы правоохранители.

Из-за большого количества людей проспект Руставели перекрыт. Участники акции требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, отдавшего приказ разогнать митингующих, а также чтобы власть взяла ответственность за произошедшие вчера факты.

Интерфакс пишет, что в отличие от вчерашней акции, которой руководили оппозиционные партии, микрофон на трибуне взяли представители общественности. Главное их требование - изменить избирательную систему, перейдя от мажоритарно-пропорциональной на пропорциональную систему выборов.

К протестующим присоединились студенты, заявившие, что не приемлют насилия ни со стороны властей, ни со стороны оппозиции. Сегодняшняя акция проходит без каких-либо инцидентов и призывов к насилию, передает агентство.

BBC News Русская служба - Новая акция протеста в Тбилиси. Активисты требуют отставки главы МВД https://t.co/99ITNMTyXf — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 21 июня 2019 г.

По оценке независимых экспертов, на проспекте Руставели перед зданием парламента находятся от пяти до восьми тысяч человек, что гораздо больше, чем накануне.

Публицист Олег Панфилов пишет, что перед парламентом в Тбилиси собралось больше людей, чем в четверг. По его словам, крупные акции протеста проходят и в других городах Грузии, в том числе в Кутаиси.

Напомним, в ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

В результате столкновений в результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, сообщают Новости-Грузия. 185 пациентов выписали, поскольку их состояние улучшилось. Остальные 55 пострадавших продолжают лечение в различных тбилисских клиниках. Под присмотром врачей до сих пор, в том числе, остаются 12 полицейских. Трое из пострадавших находятся в реанимации.

Антироссийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.