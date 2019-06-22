По совету американского телеведущего Трамп отменил удар по Ирану

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Такер Карлсон
Президент США Дональд Трамп отказался от военного удара по Ирану в ответ на сбитый беспилотник, последовав совету нескольких людей, в том числе телеведущего телеканала Fox News Такера Карлсона.

Об этом сообщает Медуза, ссылаясь на The New York Times.

По информации издания, Карлсон в частной беседе сказал Трампу, что атака по Ирану будет сумасшествием. Телеведущий также сказал, что война с Ираном помешает Трампу переизбраться на президентский срок в 2020 году.

Также The New York Times отмечает, что Карлсон был не единственным, кто отговаривал Трампа от военного ответа на сбитый беспилотник.

Ранее сообщалось, что к атаке в Оманском заливе может быть причастен Иран – американский беспилотник выявил факт сближения иранских кораблей с танкерами.

Мила Волкова

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