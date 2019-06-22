Президент США пригласил Зеленского в Вашингтон – готовить визит полетел глава СБУ

Марсия Каптур и Иван Баканов Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов находится с визитом в США.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Визит состоялся по приглашению американской стороны, и имеет целью ознакомить руководителя СБУ с результатами украино-американского сотрудничества по безопасности. Во время беседы со специальным помощником Президента США по вопросам Европы Фионой Гил обсуждалось стратегическое партнерство между двумя государствами.

- Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого Дома и Государственного департамента США, - отметил Иван Баканов.

Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа. В этом контексте Иван Баканов довел до американской стороны ряд стратегических посланий главы украинского государства. В частности, во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции. Также Иван Баканов отметил преданность новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам.

«Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах. Подчеркнута важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины. Член Палаты представителей, сопредседатель Украинского Конгресса Марсия Каптур во время встречи с Иваном Бакановым отметила поддержку Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами», - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что послом США в Украине назначили 72-летнего Уильяма Тейлора.