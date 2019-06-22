«Слуга народа» выдвинула своими кандидатами шоумена Сергея Сивохо и футболиста Артема Федецкого

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» выдвинула своим кандидатом в Донецкой области известного шоумена, в прошлом – КВНщика, креативного продюсера студии «Квартал 95» Сергея Сивохо.

Об этом сообщает «Левый берег».

Он пойдет по округу №49 (Дружковка, Константиновка). По этому округу будет баллотироваться в народные депутаты глава политсовета «Оппозиционного блока» Борис Колесников.

Сергей Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности «менеджмент организаций» и металлургический факультет Донецкого политехнического института. Работал креативным продюсером ООО «Квартал 95», был творческим директором Украинской телерадиокомпании.

Как пишет «Украинская правда», в Львовской области на округе №118 от «Слуги народа» выдвигается футболист-профессионал, экс-игрок Национальной сборной, защитник львовских «Карпат» Артем Федецкий.

Напомним, ранее стало известно, кто будет баллотироваться от «Слуги народа» в Николаевской области.