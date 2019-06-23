Порошенко после падения рейтинга его партии опять заявил, что готов сотрудничать и помогать Зеленскому

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов помогать нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает «5 канал».

По его словам, он готов помочь в подготовке Украины к вступлению в Европейский Союз и НАТО, а также в противостоянии антиукраинским силам.

- Я – человек, который точно не исповедует принцип «чем хуже, тем лучше». В вопросах, которые представляют государственный интерес, президент Зеленский в случае необходимости точно может рассчитывать и на мой совет, и на мое плечо, и на мою помощь. Помогая Зеленскому, я помогаю Украине. Как патриот, как человек, для которого Украина – превыше всего, я твердо буду продолжать эту линию и в дальнейшем, - сказал Петр Порошенко.

Отметим, что во время президентской избирательной кампании сторонников Порошенко обвиняли в том, что они негативно и оскорбительно высказывались в адрес Зеленского, что могло повысить антирейтинг Порошенко.

За месяц до выборов в Раду партия Порошенко «Европейская солидарность» стала терять рейтинг. Одни соцопросы дают ей чуть больше 8%, а другие – 5%.

Ранее Порошенко уже заявлял, что всегда готов помочь Зеленскому в вопросах евроинтеграции Украины.