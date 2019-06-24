«ОПОРА» обратилась в полицию из-за бордов Козыря и Гасюка без исходных данных

Гражданская сеть «ОПОРА» подала заявление в полицию из-за билбордов кандидатов в народные депутаты Бориса Козыря и Анатолия Гасюка – на бордах нет исходных данных.

Об этом сообщили в пресс-службе «ОПОРЫ».

Сообщается, что 20 июня наблюдатель «ОПОРЫ» обнаружил семь билбордов кандидата в народные депутаты Бориса Козыря на территории Центрального района, которые не содержали выходных данных. Кроме того, Борис Козырь был зарегистрирован ЦИК 14 июня как кандидат-мажоритарщик по избирательному округу № 127, а билборды находятся на территории 129-го округа - две рекламные конструкции размещены на пересечении проспекта Центральный и улицы Садовая, еще один двусторонний билборд находится на проспекте Героев Украины, 16, одинарный билборд - на проспекте Героев Украины, 63 и двойной билборд на проспекте Героев Украины, 72.

В тот же день наблюдатель «ОПОРЫ» подал в полицию заявление о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Еще восемь билбордов кандидата в народные депутаты Бориса Козыря были зафиксированы в Заводском районе Николаева: по улице Генерала Карпенко, 35, еще два по улице Генерала Карпенко, 31, на остановке «Госпиталь» по улице Озерная - 13/13, 19 и два на рынке «Штрассе». Наблюдатель «ОПОРЫ» обратился в полицию о нарушении избирательного законодательства.

Также 20 июня во Вознесенске наблюдатель ОПОРЫ обнаружил семь рекламных носителей с изображением кандидата Анатолия Гасюк, который был зарегистрирован ЦИК 15 июня. В частности, они размещаются напротив дома по адресу ул. Осадчего, 4, по ул. Киевская 19 по улице Болгарская на выезде из города, на перекрестке улицы Соборности и улицы Михайловской, возле строительного супермаркета «33 квадратных метра» и два по улице Киевская.

Согласно части 7 статьи 69 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» печатные материалы предвыборной агитации должны содержать сведения о заказчике этих материалов, организации, осуществившей печать, или указание, что печать осуществлена ​​с использованием оборудования, принадлежащего партии, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск. А согласно части 23 статьи 74 данного Закона запрещается изготовление и распространение печатных предвыборных агитационных материалов, не содержащих сведений о заказчике печатных предвыборных агитационных материалов, учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Бориса Козыря, Данилу Лавренова в качестве кандидатов на выборы в Верховную Раду. В то же время заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир заявил о намерении баллотироваться в народные депутаты.

Ранее сообщалось, что 14 июня со сцены ДК "Судостроителей" Борис Козырь перед зрителями заявли о своих намерениях баллотироваться в Верховную Раду. О том, как прошла встреча, можете прочитать здесь.