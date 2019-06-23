ЦИК зарегистрировала депутата Николаевского горсовета Лепишева кандидатом в нардепы

Алексей Лепишев В субботу, 22 июня, ЦИК зарегистрировала трех кандидатов-мажоритарщиков по Николаевской области, которые идут на внеочередные парламентские выборы, как самовыдвиженцы.

Об этом свидетельствует постановление Центральной избирательной комиссии датировано 22 июня с номером № 1139.

Так, по 129 округу в качестве самовыдвиженца идет депутат Николаевского городского совета Алексей Лепишев.

Родился 16 апреля 1974 года в селе Черная Речка Всеволожского района Ленинградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, самовыдвиженец.

Также, как известно, Алексей Лепишев возглавляет комиссию по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета.

По одномандатному избирательному округу №130 идет Дмитрий Коровий.

Родился 1 июля 1981 года в городе Баштанка Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «ДИ КОР-СТРОЙ», беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

По округу №131 Иван Черноморец.

Родился 11 апреля 1985 года в селе Вороновка Вознесенского района Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Вознесенск Николаевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, что ЦИК зарегистрировала список партии Гройсмана. Стоит отметить, что под 28 номером идет действующий народный депутат от партии «Народный фронт» Тарас Креминь, а 52 позицию в списке занял Олег Соколик, который ранее занимал должность начальника молодежного управления в Николаеве.