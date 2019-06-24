В Чехии на антиправительственный митинг вышло около 250 тысяч человек

В столице Чехии Прага прошла многочисленная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на местные СМИ.

По предварительным подсчетам, участие в акции приняли более 250 тысяч человек. Организаторы - движение «Миллион мгновений» - заявляли, что этот протест станет крупнейшей демонстрацией с 1989 года.

Акция протеста проходила на Летенском поле, которое было заполнено практически полностью. Автомобильное и трамвайное движение поблизости пришлось перекрыть, также на время закрывались станции метро «Влтавска» и «Градчанска», поезда их проезжали без остановок.

Массовые акции протеста против действующего главы правительства и бывшего предпринимателя Андрея Бабиша начались в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве при распределении дотаций ЕС. Еврокомиссия также обвинила премьера Чехии в конфликте интересов при получении дотаций для его холдинга Agrofert.

Сам мультимиллиардер отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.

Активизация нынешних протестов связана с назначением министром юстиции сторонницы Бабиша Марии Бенешовой. Противники премьера опасаются, что она будет оказывать давление на следствие.

Как известно, по итогам парламентских выборов 2017 года партия Андрея Бабиша ANO 2011 заняла первое место, получив 29,64 % голосов избирателей и 78 мест в парламенте Чехии из 200.

6 декабря 2017 года Президент Чехии Милош Земан назначил лидера движения АНО Андрея Бабиша премьер-министром страны.

Как известно, вечером 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста против России. Их вызвало то, что депутат российской Думы, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия в парламенте Грузии с места его председателя.

В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

В результате столкновений в результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, сообщают Новости-Грузия. 185 пациентов выписали, поскольку их состояние улучшилось. Остальные 55 пострадавших продолжают лечение в различных тбилисских клиниках. Под присмотром врачей до сих пор, в том числе, остаются 12 полицейских. Трое из пострадавших находятся в реанимации.