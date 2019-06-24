ЦИК запретила партии Саакашвили участвовать во внеочередных выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Соответствующее решение ЦИК приняла на очередном заседании 23 июня.

«Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии «Рух новых сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых в одномандатных избирательных округах», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ЦИКе, внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года.

«А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Совета Политической партии «Рух новых сил» вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено», — заявили в Центризбиркоме.

По информации комиссии, внеочередной партийный съезд «Руха новых сил», созванный 10 июня и который утвердил избирательный список кандидатов, «состоялся в нарушение требований устава этой партии».

В Центризбиркоме заявляют, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии «Рух новых сил» от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня 2019 года направят в Национальную полицию Украины «для осуществления проверки и в случае необходимости — принятия предусмотренных законодательством мер реагирования».

На Facebook странице партии появилось сообщение о том, что завтра в 12:00 у здания ЦИК пройдет митинг.

После того как ЦИК отказал в допуске на досрочные выборы в Верховную Раду партии Михаила Саакашвили, последний обвинил в этом экс-президента Петра Порошенко и его людей во властных структурах. Об этом экс-глава Одесской ОГА и лидер партии «Рух новых сил» написал в своем Facebook.

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (имеется ввиду Нацбанк Украины - ПН), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», - написал Михаил Саакашвили.

Ранее Печерский суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Верховную Раду.

Напомним, ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом в нардепы скандальному депутату Корнацкому.