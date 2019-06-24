«Надо было придраться», - Корнацкий считает, что ЦИК необоснованно отказала ему в регистрации на выборы в ВР

Народный депутат Украины Аркадий Корнацкий считает, что Центральная избирательная комиссия не имела оснований отказывать ему в регистрации на выборы в Парламент.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать ряд кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду – среди них николаевский кандидат Аркадий Корнацкий.

По его словам, в ЦИК получили «указание сверху», потому что он якобы уже многие годы стоит у старой власти «как кость в горле».

— Уже где-то напечатано. Какой-то бред - будто я написал что-то в анкете неправильно по «другому представительскому мандату». Вроде бы надо было написать «отказываюсь», а я написал, что я его не имею. Думаю, это именно тот случай, когда придрались к чему - потому что надо было придраться. Указание «сверху». Старая власть имеет прочные позиции в ЦИК, поэтому работает на «зачистку поля» от Корнацкого, который уже много лет как кость поперек горла, - сказал Корнацкий.

Также нардеп отметил, что будет подавать в суд и обжаловать решение Центральной избирательной комиссии.

Напомним, в последнее время каждый год летом в Первомайском районе происходят фактически бойни вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайщиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур являются 1,5 тысячи гектар земли.

В 1990-ых годах местные жители продали право на свою землю родителям Аркадия Корнацкого. Однако, последними земля была оформлена с нарушениями и в итоге суды постановили отметить выданный акт. Тем не менее данная земля использовалась агрофирмой до 2012 года, пока участки не были зачислены в земли запаса и розданы районной администрацией 773-ем жителям Первомайского района – в большинстве работникам соцсферы и пенсионерам, которые сдали в аренду свои участки предприятию «Партнер-Агро».

После этого Корнацкий, не желающий мириться с тем, что земля больше ему не принадлежит, продолжает силой засевать эту землю и собирать на ней урожай.

Более того, после того, как Аркадий Корнацкий стал народным депутатом Украины от партии «Блок Петра Порошенко», Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выдал указ №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области» и распоряжение №98/2016-рп «О некоторых распоряжениях председателя Первомайской РГА Николаевской области». Другими словами Президент «сыграл на руку» Корнацкому в этом споре, чтобы в судах он мог апеллировать тем, что решения о выдаче земли 773 бюджетникам уже отменены. Причем судьи заявили, что юридически Порошенко ни имел права этого делать.

Позже, вслед за Президентом Украины председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков распорядился отменить несколько распоряжений главы Первомайской райгосадминистрации, касающихся земель возле Чаусово-2. Однако соответствующее распоряжение Вадима Мерикова было оспорено и отменено Николаевским окружным административным судом как незаконное.

А в октябре 2017 года жительница Первомайска Анна Панкова подала в суд иск о признании незаконным и отмене указа Президента Украины Петра Порошенко, в котором заинтересован нардеп от фракции партии «Блок Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий.

обавим, что во время представления нового прокурора Николаевщины Генпрокурор Луценко вступился за своего бывшего коллегу по парламенту, и, как оказалось, товарища Аркадия Корнацкого. При этом он добавил, что ему стыдно перед Аркадием Корнацким, что правоохранительные органы не помогают ему, после чего явно дал понять, что новый прокурор должен вступиться за народного депутата-«порошенковца».

В итоге Тарас Дунас заверил СМИ, что Генпрокурор Юрий Луценко не давал ему указание помочь скандальному народному депутату от «БПП» Аркадию Корнацкому собрать урожай на чужих полях в Первомайском районе. Тем не менее, во время уборки урожая подсолнечника, засеянного фирмой «Партнер-Агро», полиция стала кордоном между сторонами, дав предприятию Корнацкого убрать большую часть чужого урожая подсолнечника.

Как известно, прибыль «Агрофирмы Корнацких» уходит в Россию, где живут владельцы фирмы – дочери нардепа Корнацкого. Сам нардеп признался, что они являются гражданами РФ. Кроме того, по информации народного депутата Вадима Пидберезняка, Аркадий Корнацкий по материалам уголовного дела подозревается российскими правоохранительными органами в заказном убийстве 20-летней давности. Помимо этого, Пидберезняк привел факты того, что Аркадий Корнацкий, будучи гражданином Украины и народным депутатом Украины продолжает оставаться гражданином Российской Федерации, имея действительный российский паспорт. А также бизнес в России и аннексированном РФ Крыму.