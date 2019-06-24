Зеленский назначил николаевского бизнесмена Арахамию секретарем Национального инвестсовета и утвердил его новый состав

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестиционного совета и назначил его секретарем Давида Арахамию.

Об этом говорится в указе №423 от 21 июня.

Зеленский исключил должность председателя Верховной Рады из инвестсовета и утвердил его новый состав из 29 человек.

Как известно, в воскресение, 9 июня, в Киеве состоялся съезд «Слуги народа», в ходе которого Давид Арахамия был представлен как кандидат по избирательному списку партии под №4. Это означает, что он однозначно попадет в новый состав Рады.

Также Арахамия добился смены дресс-кода в Администрации Президента – теперь туда пускают в шортах.