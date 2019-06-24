У Зеленского отчитались за первый месяц президентства – насчитали 20 достижений

В команде у президента Владимира Зеленского отчитались перед народом Украины за первый месяц президентства.

Соответствующий ролик появился на странице «Команда Зеленського» в Facebook.

Достижений у главы государства насчитали 20 пунктов, в частности:

- «возобновил полноценную работу консультационной группы в Минске»;

- «заверил международных партнеров в том, что курс Украины на евроинтеграцию неизменный»;

- «получил от евролидеров поддержку позиции Украины по освобождению пленных и санкционного давления на Россию»;

- «договорился о возобновлении нормандского формата переговоров»;

- «дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет»;

- «подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании»;

- «внес в Раду всеобъемлющий закон об импичменте»;

- «внес в Раду закон о наказании за незаконное обогащение чиновников, который предусматривает конфискацию неправомерно нажитого имущества»;

- «по запросу общества распустил Раду VIII созыва, выиграв судебный процесс в КСУ - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти»;

- «начал перезапуск судебной реформы»;

- «подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращении в Роттердам-»;

- «презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий»;

- «развеял мифы о дефолте»;

- «приобщил большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка «скорых» для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обратных обещаний и обязательств от власти»;

- «принудил Кабмин и министерства погасить задолженности по з/п шахтерам»;

- «отменил обязательность ношения школьной формы»;

- «отменил драконовские штрафы за нарушения правил работы с наличностью, которыми облагали бизнес с 1995 года»;

- «окончательно урегулировал использование мигалок: они разрешены только для узкого круга спецмашин, а не для депутатских или министерских лимузинов»;

- «открыл улицу Банковую для людей»;

- «установил новую норму обращения к президенту - по имени».