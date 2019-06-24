«Я не ваш оппонент. Я ваш приговор», – Дятлов обратился к николаевскому нардепу Козырю

Игорь Дятлов Депутат Николаевского городского совета и кандидат в народные депутаты Игорь Дятлов обратился к нынешним нардепам и возмутился тем, что только сейчас они начали поддерживать его программу «Теплый дом».

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

– Последние несколько дней народные депутаты Украины от Порошенко или же те, кто ему прислуживал последние эти пять лет, резко начали поддерживать нашу программу «Теплый дом». Хочу обратиться к этим пока еще народным депутатам: «Скажите, а что вам мешало поддержать нашу программу в 2015 году? Что вам мешало принять такую же программу в здании Верховной Рады, и дать возможность нашим людям получить не только окна в подъездах, но и утеплить дома. А соответственно, дать им возможность платить меньше. Вместо этого вы приняли, кабальную медицинскую реформу, вы сделали наших пенсионеров нищими, но свои заработные платы вы подняли в два раза. Вы не захотели поддерживать инициативы нового Президента Зеленского, не захотели менять избирательное законодательство, не захотели отправить в отставку правительство Гройсмана. Результат вашей работы – дороги, которые ведут из столицы в наш любимый город Николаев. Проехать по ним может только очень опытный водитель или же откровенный смельчак. Я обращался к вам, и просил вас проявить уважение и не идти на эти выборы в Верховную Раду, но вместо этого вы назвали меня своим оппонентом. Хочу ответить фразой, которая уже стала классической или нарицательной в нашей стране: «Я не ваш оппонент. Я ваш приговор». Увидимся на выборах в Верховную Раду. Увидимся на избирательных участках.

Дятлов в опубликованном видео не назвал никакую фамилию, но отметим, что единственным депутатом от «БПП» на этом округе является Борис Козырь.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия на заседании 21 июня зарегистрировала кандидатами в депутаты ряд самовыдвиженцев, которые будут баллотироваться по николаевским округам. Глава фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов баллотируется в нардепы по округу №127 (Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский и Очаковский районы) – Игорь Дятлов. На этот же округ претендует и нардеп Борис Козырь.