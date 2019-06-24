Депутат Николаевского облсовета баллотируется в нардепы по 130-му округу

Елена Донченко. Фото - NikLife Депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Елена Донченко будет участвовать в выборах в Верховную Раду по 130-му мажоритарному округу (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский и Снигиревский районы).

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Пока что неизвестно, зарегистрировала ли ЦИК Донченко кандидатом – на сайте Центральной избирательной комиссии Донченко нет в списке кандидатов по округу. Также неизвестно, идет ли Донченко самовыдвиженцем или от партии «Наш край».

На данный момент кандидатами по 130-му округу являются действующие нардепы Игорь Бриченко и Алексей Вадатурский, а также предприниматель Дмитрий Коровий.