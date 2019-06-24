Глава ПЦУ лишил Филарета прав на управление киевскими епархиями и монастырями

Епифаний лишил Филарета прав на киевские епархии и монастыри.

Об этом заявил Евстратий Зоря на брифинге после синода Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает РБК-Украина.

В частности, Синод отменил решение от 5 февраля 2019 года, которое подтверждало права Филарета управлять Киевской епархией.

- Учитывая особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, констатируем, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако утратил канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией. То есть он остается архиереем ПЦУ, и на него распространяется действие устава ПЦУ, но он не имеет прав и обязанностей на епархию из-за своих действий, - заявил Евстратий Зоря.

Синод постановил, что Филарет может обратиться к Священному Синоду по поводу соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

Кроме того, Синод подтвердил, что УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ объединились в единую поместную ПЦУ в декабре 2018 года.

Напомним, ранее «Поместный собор» Филарета восстановил Киевский патриархат и отказался от томоса.

Отметим, ПЦУ может отлучить Филарета от церкви в случае проведения собора Киевского патриархата.