Украинская делегация в ПАСЕ заявила что её председатель целенаправленно нарушил процедуры в пользу России

Украинские депутаты из ПАСЕ выдвигают официальные обвинения в адрес председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она продвигает идею возвращения России к ассамблее.

Об этом сообщил корреспондент «Европейской правды» из Стамбула.

Проблема возникла из-за появления в повестке дня пункта о снятии с России санкций в ассамблее. Предложения украинских и дружественных к ним депутатов отклонялись, а председательница постоянно подчеркивала, что изменения в повестке дня утверждаются лишь при условии наличия как минимум 2/3 голосов.

Дискуссия по этому поводу длилась дольше обычного, и из-за этого почти не хватило времени на торжественный пункт повестки дня – «празднование 70-летнего юбилея Совета Европы». Председатель Мори Паскье предложила перенести его на следующую сессию, которая произойдет в октябре. Для утверждения этой позиции ей хватило голосов «большинства».

Данный инцидент привел к спору. Украинские и британские депутаты выступили против, требуя следовать процедуре, но глава заявила, что не видит нарушений в отмене торжественного события.

И хотя спорный пункт повестки дня не связан с русскими, украинские депутаты считают, что Мори Паскье отошла от процедуры, чтобы приблизить их возвращения.

«У пророссийских сил такое сильное желание быстро затянуть российскую делегацию в ПАСЕ, что они пошли на прямое нарушение», - заявил Борислав Береза.

«Одного президента ПАСЕ, Педро Аграмунта, мы уже снесли за нарушение правил Ассамблеи. Его преемник пошла тем же путем», - напомнил он.

Напомним, как после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и российской ведущей-пропагандисткой Ольгой Скабеевой.