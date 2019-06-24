У Зеленского намерены сократить количество министерств в новом правительстве

Администрация президента рассматривает возможность сокращения ряда министерств.
Об этом заявил заместитель главы АП Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина.
По его словам, АП в ближайшее время подготовит проект коалиционного соглашения по этому вопросу.
- Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей, - заявил он.
Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенось вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.
Напомним, у Зеленского отчитались за первый месяц президентства – насчитали 20 достижений.