У Зеленского намерены сократить количество министерств в новом правительстве

Алексей Гончарук Администрация президента рассматривает возможность сокращения ряда министерств.

Об этом заявил заместитель главы АП Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, АП в ближайшее время подготовит проект коалиционного соглашения по этому вопросу.

- Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей, - заявил он.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенось вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

Напомним, у Зеленского отчитались за первый месяц президентства – насчитали 20 достижений.