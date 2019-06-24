Мэр Сенкевич «пристроил» ещё одного экс-милиционера, назначив его главой КОПа

фото со страницы Геннадия Козлова на Facebook Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал заявление о назначении экс-милиционера Геннадия Козлова начальником Комбината по организации общественного питания в учебных заведениях Николаева.

Соответствующее распоряжение опубликовал у себя на странице глава областной парторганизации «Социал-Демократической партии» Денис Жело у себя на странице в Facebook.

Согласно распоряжению Геннадий Козлов вступит в свои полномочия в качестве руководителя КОПа 25 июня 2019 года.

По словам Дениса Жело, сотрудники предприятия возмущены этим назначением.

«Люди возмущены. По их словам, они только отошли от систематического давления со стороны экс-директора КОПа Новоторова, предприятие наконец-то начало стабильно развиваться и работать, как городская власть в очередной раз пытается убрать неугодных людей, поставив на их место своих ставленников, которые будут лоббировать их шкурные интересы. А на качество продуктов питания и пищи, которую будут употреблять наши дети, им снова наплевать», - написал Денис Жело.

Глава «Социал-Демократической партии» утверждает, что Геннадий Козлов – ставленник Дмитрия Коссе, которого называют главным «смотрящим» городского головы Александра Сенкевича.

Кроме того, Денис Жело сообщил, что исполняющий обязанности директора до назначения Козлова Леонид Мурашов разорвал контракты с рядом фирм, которые фигурируют в деле о маргарине, поставляемом в школы и детские сады вместо масла.

«И.о. директора Леонид Мурашев, которого в свою очередь назначил Александр Сенкевич, отказался выполнять незаконные указания и производить увольнения неугодных сотрудников КОПа, которые были занесены в «чёрный список» Глеба Новоторова. При этом, Мурашов начал выходить с инициативами касаемо модернизации пищеблоков учебных заведений и расторг контракты с целым рядом фирм - ТОВ «Прод Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпани» и ТОВ «Аликсет ІК». Именно через эти фирмы, мэрский «кассир» Дмитрий Коссе отмывал бюджетные деньги», - добавил Денис Жело.

Отметим, что в интервью "Преступности.НЕТ" Дмитрий Коссе рассказал о том, что сотрудничает со Светланой Левченко, которая являлась руководителем компании "Аликсет ИК" - одной из фирм, с которой Леонид Мурашов разорвал контракт. В интервью Коссе признался, что Светлана Левченко не хочет больше с ним работать, потому что "не хочет быть связанна с политикой". На сегодняшний день, согласно информации на сайте OpenDataBot, у компании "Аликсет ИК" 11 марта сменился руководитель - после Светланы Левченко им стал некий Маммадов Елвин Матлаб Огли.

По информации «Преступности.НЕТ» Геннадий Козлов, 1965 года рождения, служил в отделе внутренней безопасности Николаевского областного главка Министерства внутренних дел. Кроме того, согласно декларации Козлова, он работал в ЖКП «Південь» и являлся контактным лицом в закупках предприятия.

Также в его декларации указано еще одно место работы – МКП «Николаевводоканал». Стоит отметить, что в апреле 2017 года в интернет-издании «Podrobnosti.mk.ua» опубликовали видео, на котором депутат Николаевского городского совета Владислав Ентин дерется с охранниками на проходной «Николаевводоканала», один из которых – Геннадий Козлов.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. Эти обыски привели к «маргариновому скандалу» - в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, и которое предназначалось для поставок в школы, доля молочных жиров составляет менее одного процента.

14 мая Заводский райсуд Николаева избрал подозреваемому в служебной халатности директору КОПа Новоторову меру пресечения в виде личного обязательства. 24 мая Новоторова опять отстранили с должности директора.

После скандала Глеб Новоторов дал интервью изданию "Преступности.НЕТ" в котором утверждал, что ситуация с поставками маргарина вместо масла является "наигранной" и направлена на то, чтобы "выжить" его с предприятия. В то же время руководители компаний ООО «Прод-Юг», ООО «Айскомпани» и ООО «Сонед», с которыми и.о. директора КОПа Леонид Мурашов разорвал контракты, также в интервью "Преступности.НЕТ" заявляют о том, что ситуация специально разыграна КОПом и старым поставщиком продуктов ООО «Николаевмолпром», который не захотел уступать свое место. В свою очередь, секретарь городского совета Татьяна Казакова выступила категорически против экс-директора комбината общественного питания Глеба Новоторова, назвав его «клещом» и заявив, что он «слил» предприятие.