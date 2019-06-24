«Моя страна оккупирована Россией»: В Грузии футболисты вышли на матчи в специальных футболках

Грузинские футболисты решили поддержать акции протеста в Тбилиси и высказать свое отношение к стране-агрессору РФ. Для этого они одели на матчи футболки с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

Об этом пишет «Грузия.Online».

В такой форме на поле появились игроки тбилисских футбольных клубов «Локомотив» и «Рустави», а также кутаисского «Торпедо», когда играли на матчах 19-го тура чемпионата Грузии.

Некоторые игроки были одеты в футболки с надписью: «Мы помним — 20% территории Грузии оккупированы».

По данным «Чемпионата.com», в составе «Торпедо» в указанных футболках на поле вышли два российских игрока грузинского происхождения: бывший игрок московского «Локомотива» Нодар Кавтарадзе и футболист, игравший за российский клуб «Строгино», Вахтанг Небиеридзе.

В Кремле на поступок грузинских футболистов гневно отреагировали и призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать футболистов за якобы проведение политических акций во время матчей. В УЕФА позже заявили, что никого наказывать не будут, поскольку могут расследовать только инциденты, произошедшие в рамках соревнований.

Как известно, вечером 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста против России. Их вызвало то, что депутат российской Думы, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия в парламенте Грузии с места его председателя.

В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. 185 пациентов выписали, поскольку их состояние улучшилось. Остальные 55 пострадавших продолжают лечение в различных тбилисских клиниках. Под присмотром врачей до сих пор, в том числе, остаются 12 полицейских. Трое из пострадавших находятся в реанимации.

Антироссийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.