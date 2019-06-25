«Слуга народа» выставила на мажоритарный округ в Днепропетровской области скандального советника экс-губернатора Савченко

Роман Каптелов Бывший советник экс-главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, руководитель фирмы «Оперативная социология» Роман Каптелов баллотируется от партии «Слуга народа» в одномандатном избирательном округе.

Об этом свидетельствует информация на сайте партии «Слуга народа».

Роман Каптелов пойдет на выборы по округу №32, который охватывает города Павлоград, Першотравенск, Терновку и Павлоградский район Днепропетровской области.

Каптелов известен тем, что в бытность советником главы ОГА в 2017 году отстаивал выделение из областного бюджета 2,2 миллионов гривен на рекламу Николаевской области в четырех киевских интернет-изданиях и в социальных сетях, называя это эффективным способом поднятия имиджа области.

Данное решение вызвало массу критики со стороны СМИ и общественности: согласно заключенному договору цена размещения одного сообщения на общеукраинских интернет-ресурсах составляет 2800 гривен, а цена одного сообщения в соцсетях Facebook и Youtube — 2659,41 гривен. В итоге вскоре Каптелов занимаемую должность.

Также стоить отметить, что, по словам координатора программ Комитета избирателей Украины в Николаевской области Александра Ухмановского, Роман Каптелов организовывал для мэра Николаева Александра Сенкевича встречи с горожанами «СенкевичПоруч». При этом, как отметил Ухмановский, Каптелов может быть причастен к созданию сетки по скупке голосов перед президентскими выборами.



Напомним, что ранее на партийный съезд «Слуги народа» пытался попасть еще один экс-советник Алексея Савченко Юрий Хахуда. Но в списках приглашенных его не было.

При этом ранее Хахуда записал видеоролик, что идет на выборы от партии «Слуга народа» мажоритарщиком в округе на Черниговщине.