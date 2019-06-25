Секретарь Нацинвестсовета Арахамия назвал Портнова негативным брендом для Украины – тот в ответ пригрозил «воспитательными мероприятиями»

Давид Арахамия Секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия сообщил, что получил публичную угрозу от экс-замглавы Администрации Президента времен беглого Януковича Андрея Портнова.

Об этом Арахамия написал на своей странице в Facebook.

«Получил публичную угрозу от Портнова. Это признание. Теперь он знает, что я существую», - написал он.

Так инцидент произошел во время программы «Свобода слова», когда глава партии «Голос» Святослав Вакарчук попросил Арахамию дать оценку возвращению Портнова в Украину. Арахамия заявил, что негативно оценивает возпращение Портнова в страну и назвал его «негативным брендом для Украины».

- Я не знаю позиции Президента, но моя личная позиция очень негативна. Сам человек является очень негативным брендом, как для Украины, так и на международной арене. Что касается вопроса, почему он может возвращаться, то я считаю, что сейчас еще правоохранительные органы вне зоны контроля Президента. Какие могут быть претензии к Президенту, если он месяц назад заступил, а Портнов обвинялся предыдущей властью. Этот вопрос не к нынешнему Президенту, пока, - сказал Арахамия.

После этого Портнов на своей странице в Facebook пригрозил Арахамии включить «полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий»

«Только что в эфире ICTV, назначенный на днях Президентом Глава Национального инвестиционного совета некто Давид Арахармия, зачем-то озаботился тем, что я приехал в страну. Ну что ж, инвестиционный совет, так инвестиционный совет. Не будет в ближайшее время в стране инвестиций, реинтегрируем в политическую обезьяну. А ещё раз подобное услышу, включу полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий», - написал Портнов.

Напомним, 24 июня Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета и утвердил его новый состав.

Как известно, во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы АП, он участвовал в написании т.н. «диктаторских законов», курировал в АП правовые вопросы. После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене. 19 мая он сообщил, что вернулся в Украину.