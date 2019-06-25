«Мы не видим себя в одном зале с русскими»: Украина может покинуть ПАСЕ из-за снятия санкций по отношению к российской делегации

В МИД Украины заявили, что ослабление санкций по отношению к РФ случилось на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны РФ.

Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.

В МИД считают, что произошедшее в ПАСЕ является свидетельством отхода от стандартов, принципов и ценностей Совета Европы, и это произошло вследствие «беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны РФ».

«К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, уходя ему на уступки.» - подмечается в сообщении.

МИД Украины «против такого сценария» и заявляет, что данная позиция останется неизменной. Также в МИД отметили, что моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали «разрушительные решения» в Совете Европы.

Как сообщает «Интерфакс», Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

«Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно», - сказала Ионова в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» по телефону из Страсбурга, во вторник.

Она отметила, что украинская делегация будет протестовать и если российские делегаты останутся в зале, то украинские его покинут.

«Пусть они голосуют за Генерального секретаря (ПАСЕ- ИФ) без Украины», - отметила Ионова.

Также, по словам депутата, в офисе Президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ, которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать «о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов».

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. До этого, украинские депутаты из ПАСЕ выдвигали официальные обвинения в адрес председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она продвигала идею возвращения России к ассамблее.